Правда ли, что в России могут ввести всеобщую воинскую обязанность?

По словам члена комитета Госдумы по обороне, для студентов необходимо отменить отсрочку от армии В России необходимо принять закон о всеобщей воинской обязанности, чтобы в армии служили все мужчины, независимо от того, учатся они или нет.
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