Политика как он...
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Политика как она есть

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Найдены свидетельства "разворота" Млечного Пути 10-11 млрд лет назад

Найдены свидетельства "разворота" Млечного Пути 10-11 млрд лет назад

Астрономы из Великобритании обнаружили свидетельства того, что в далеком прошлом, порядка 10-11 млрд лет назад, Млечный Путь пережил катастрофическое столкновение с другой галактикой, в результате чего его диск "развернулся" на 90 градусов.

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