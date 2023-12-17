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Начальник Генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за гибель заложников

Начальник Генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за гибель заложников

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви взял на себя ответственность за убийство израильскими военнослужащими трех заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа.

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