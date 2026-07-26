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Автомобилистам рассказали о влиянии типа привода на расход топлива

Автомобилистам рассказали о влиянии типа привода на расход топлива

Вопрос выбора привода всегда актуален у автомобилистов, потому что от типа трансмиссии зависят не только проходимость и управляемость машины, но и стоимость ее владения, рассказали специалисты «Авито Авто».

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