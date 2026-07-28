Карникс — психологическое оружие древних кельтов

В войнах древности наряду с обычным оружием нередко использовалось психологическое. Устрашающего вида предметы, и музыкальные инструменты, издающие пугающие звуки, были обычным делом в армиях Европы, Азии и обоих Америк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии