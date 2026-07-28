Мы соседи по пл...
Наш уютный мирМы на планете
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы соседи по планете

4 348 подписчиков

Карникс — психологическое оружие древних кельтов

Карникс — психологическое оружие древних кельтов

В войнах древности наряду с обычным оружием нередко использовалось психологическое. Устрашающего вида предметы, и музыкальные инструменты, издающие пугающие звуки, были обычным делом в армиях Европы, Азии и обоих Америк.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии