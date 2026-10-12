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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лямкин о поражениях «Ак Барса»: «Штаб старается найти новые сочетания. У нас не 90-е, когда одна тройка делала погоду. От каждого зависит результат»

Защитник « Ак Барса » Никита Лямкин высказался о результатах команды. – У команды три поражения, это как-то выбивает из колеи, сказывается на уверенности.

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