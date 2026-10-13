ВВП Казахстана в первом полугодии 2026 года вырос на 4,1%

Объем произведенного валового внутреннего продукта превысил 71,2 трлн тенге, или порядка €141,1 млрд по официальному курсу на 13 октября.
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