Трамп планирует прекратить обмен разведданными с Украиной

Кремль пока не располагает сведениями о возможных планах президента США Дональда Трампа прекратить обмен разведданными с Украиной и отключить "Старлинк" из-за недовольства ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам.
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