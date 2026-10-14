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Царьград

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Трамп планирует прекратить обмен разведданными с Украиной

Трамп планирует прекратить обмен разведданными с Украиной

Кремль пока не располагает сведениями о возможных планах президента США Дональда Трампа прекратить обмен разведданными с Украиной и отключить "Старлинк" из-за недовольства ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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