Глава МВД Испании обвинил ряд стран ЕС в эгоизме на фоне ситуации в Сеуте

Глава МВД Испании обвинил ряд стран Евросоюза в эгоизме на фоне миграционного кризиса в Сеуте. По словам министра, менее чем за 48 часов обстановка в испанском автономном городе полностью изменилась и сейчас постепенно приходит в норму.
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