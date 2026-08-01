Глава МВД Испании обвинил ряд стран ЕС в эгоизме на фоне ситуации в Сеуте

Глава МВД Испании обвинил ряд стран Евросоюза в эгоизме на фоне миграционного кризиса в Сеуте. По словам министра, менее чем за 48 часов обстановка в испанском автономном городе полностью изменилась и сейчас постепенно приходит в норму.