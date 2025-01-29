Автор «Блэйда» Дэвид С. Гойер дебютирует со своей последней научно-фантастической франшизой на Incention

Хотя внедрение блокчейна и токенизации активов IP (интеллектуальной собственности) все еще находится на ранней стадии, все больше творческих людей в индустрии развлечений принимают так называемое «токенизированное повествование».
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