Западные СМИ раскрыли план НАТО на случай войны с Россией. В нем подразумевается рост численности сил быстрого реагирования альянса до 300 тыс.
Зачем НАТО стягивает к границам России 300 тыс. солдат
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Только один вопрос беспокоит лично меня...Где Ната найдет 300 тысяч мотивированных солдат?! Поляки призывного возраста расползаются по европке, призыв во Франции?!, интересная, но не реальная идея. Набрать германцев ?!?!?! Или боевых черепах из проЕбалтии?! , А может ожиревших наглоскунсов кАрАля Карла?!?!? Что то мне говорит, что это будет анекдот. Остаётся чехия-косово- болгария-монако...и столтенБерХ с жопой бареля Ужас...прячу шапку для закидывания врагов в холодильник и иду чистить-смазывать старый добрый "Максим", ибо, "воины" из Монако - это "суперкиборги"....
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8 час.
Алексей Смирнов
Для войны. Или кто то думает. что за грибами?
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7 час.
Валерий Фоменков
Единственной проблемой для России и НАТО в этом случае будет утилизация этих трёхсот, или пятисот, или восьмисот, или сколько их там будет, тысяч. Как их захоронить, куда и каким образом перевезти трупы?
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4 час.
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