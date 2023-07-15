Зачем НАТО стягивает к границам России 300 тыс. солдат

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Только один вопрос беспокоит лично меня...Где Ната найдет 300 тысяч мотивированных солдат?! Поляки призывного возраста расползаются по европке, призыв во Франции?!, интересная, но не реальная идея. Набрать германцев ?!?!?! Или боевых черепах из проЕбалтии?! , А может ожиревших наглоскунсов кАрАля Карла?!?!? Что то мне говорит, что это будет анекдот. Остаётся чехия-косово- болгария-монако...и столтенБерХ с жопой бареля Ужас...прячу шапку для закидывания врагов в холодильник и иду чистить-смазывать старый добрый "Максим", ибо, "воины" из Монако - это "суперкиборги"....