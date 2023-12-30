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В Хабаровском крае признали безопасными еще две ледовые переправы

В Хабаровском крае признали безопасными еще две ледовые переправы

В Хабаровском крае увеличилось количество безопасных ледовых переправ на две. Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю зарегистрировали ледовые дороги в Николаевском и Аяно-Майском районах.

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