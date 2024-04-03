Рейтинг активности и эффективности депутатов Госдумы от Пермского края: кто оказался в аутсайдерах

Восьмой созыв Госдумы, отработав два с половиной года после выборов, перевалил за экватор. Большинство депутатов, которые официально представляют Пермский край в нижней палате российского парламента, не могут похвастать особо выдающимися результатами за этот период.
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