Светлана Немоляева: «Ограничение культуры противоречит ее сути»

На Петербургском международном форуме объединенных культур Владимир Путин призвал не допускать политизации сферы культуры, превращения ее в оружие геополитических интриг, и так называемой культуры отмены Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в разговоре с «Петербургским дневником» подчеркнула, что культура отмены, то есть отмена культуры - это такой кошмар, что даже в голове не укладывается.