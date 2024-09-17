Экспорт рыбы из России за последние 8 месяцев снизился на 13 процентов

Вывоз этой продукции составил 1,1 млн тонн В период с января по август 2024 года экспорт рыбной продукции из России уменьшился на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 1,1 млн тонн.
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