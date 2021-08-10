Студенты и аспиранты Карелии могут за полцены купить билеты на поезда

В ПетрГУ напомнили, что учащиеся могут получить повышенную скидку на проезд по железной дороге Аспиранты и студенты очных отделений высших и средне- профессиональных учебных могут купить билеты на поезда дальнего следования за половину стоимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии