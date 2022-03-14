Статистика COVID-19

14 марта 2022 года в ЯНАО 472 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 132 921) 120 598 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1 021) 280 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 20 пациентов в тяжелом состоянии 5 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 6 […]14 марта 2022 года в ЯНАО 472 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 132 921) 120 598 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1 021) 280 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 20 пациентов в тяжелом состоянии 5 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 205) 466 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 121 716).