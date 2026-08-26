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Крымская газета

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Повреждения сетей, дефицит мощности и ограничения: что происходит со светом в Крыму

Повреждения сетей, дефицит мощности и ограничения: что происходит со светом в Крыму

Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Из-за повреждений электрической сети и оборудования в некоторых районах полуострова сохраняются перебои с подачей электроэнергии.

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