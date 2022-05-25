Наталья Сергунина: Более 2,8 тысячи заявок подано на конкурс грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства

На соискание грантов Мэра Москвы в сфере культуры подано более 2,8 тысячи заявок. Эти премии вручаются ежегодно в качестве меры поощрения и поддержки одаренных детей и молодежи в возрасте от семи до 20 лет, учащихся профильных школ и колледжей.