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«Оттава» выведет 25-й номер Криса Нила из обращения. У него 2522 минуты штрафа в 1026 играх за «Сенаторс»

«Оттава» выведет 25-й номер Криса Нила из обращения.  Торжественная церемония состоится 17 февраля 2023 года перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго».

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