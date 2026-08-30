Скончался Юрий Вольмер — бывший министр морского флота СССР

Биография и карьера Юрий Михайлович Вольмер родился 28 августа 1933 года на Дальнем Востоке. В 1957 году он окончил Владивостокское высшее инженерное мореходное училище и начал службу во флоте, пройдя путь от матроса до капитана дальнего плавания.
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