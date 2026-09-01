Бойцы "Запада" уничтожили дроны коптерного типа на краснолиманском направлении

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 31-го мотострелкового полка и 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили беспилотники коптерного типа противника на краснолиманском направлении.
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