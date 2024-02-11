Дарья Касаткина сразится в финале теннисного турнира в Абу-Даби

Дарья Касаткина поборется за титул Abu Dhabi Open. Об этом говорится на официальном сайте WTA. Фото: соцсети Дарьи Касаткиной Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби.
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