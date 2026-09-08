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Лавров: Переговоры не ведутся - судя по всему, Украину ждёт печальный конец

Лавров: Переговоры не ведутся - судя по всему, Украину ждёт печальный конец

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что один из депутатов украинского парламента (Верховной рады) недавно посетовала, что предложения, которые привезли в Киев Уиткофф и Кушнер, «гораздо хуже» тех, от которых ранее отказалась Украина.

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