Арктическая и социальная ипотеки: Кто и как может их получить?

Различным особенностям и нюансам льготных ипотечных программ был посвящен очередной выпуск передачи «Открытый регион»В нем приняли участие заместитель министра строительства и архитектуры Архангельской области Мария Давыдова и заместитель председателя комитета Архангельского областного собрания депутатов по социальным вопросам и здравоохранению Екатерина Поздеева.