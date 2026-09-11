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Царьград

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Житель Кунгура месяц избивал жену из ревности на глазах родных

Житель Кунгура месяц избивал жену из ревности на глазах родных

В Кунгуре вынесен приговор 34-летнему мужчине, которого признали виновным в истязании бывшей супруги.

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