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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирьяков о матчах сборной: «Нет огромного желания смотреть их. Товарняки – это товарняки, в них нет стимула, это надоедает. Чем дольше это продолжается, тем меньше интереса»

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков заявил, что ему не очень интересны товарищеские матчи сборной России.

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