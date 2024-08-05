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ДТП со смертельным исходом на трассе Владивосток - Хабаровск: водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с автобусом

ДТП со смертельным исходом на трассе Владивосток - Хабаровск: водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с автобусом

Трагический инцидент произошел на федеральной трассе Владивосток - Хабаровск в Кировском районе. В результате столкновения легкового автомобиля Honda Freed с междугородним автобусом № 509 Владивосток – Лучегорск водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм.

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