В Госдуме призвали ввести конфискацию животных у недобросовестных хозяев

Положение о конфискации домашних животных у недобросовестных владельцев следует ввести на законодательном уровне для решения проблемы с нападением безнадзорных собак на людей в России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
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