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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

На всей территории Украины утром в понедельник, 20  мая, объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация была опубликована ранее сегодня на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

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