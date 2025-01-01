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Ирина Роднина: «Овечкин играет в свое удовольствие, а не гонится за Гретцки. Наверняка он еще что-то выиграет, главное – вернуться в боевой строй после травмы»

39-летний форвард «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (870 шайб), уступая лишь Гретцки (894).

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