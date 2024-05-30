Китай готов вместе с арабской стороной превратить китайско-арабские отношения в образец поддержания глобального мира и стабильности - Си Цзиньпин

Пекин, 30 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что Китай будет сотрудничать с арабской стороной, чтобы превратить китайско-арабские отношения в образец поддержания глобального мира и стабильности, пример высококачественного сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь", эталон гармоничного сосуществования разных цивилизаций, а также модель для поиска правильных путей в области глобального управления.
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