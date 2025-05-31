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Если вы заходите в ВК, чтобы узнать Донецкие новости, прочитать об успехах и достижениях нашей новой страны, поделиться новостью, то Вам - к нам.
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