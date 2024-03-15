Китайская Chery ведет переговоры о сборке автомобилей в Европе

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, модели Chery могут «прописаться» в Италии. Если Chery договорится с итальянскими властями, то она станет одним из первых автопроизводителей из КНР со сборочной площадкой в Европе.
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