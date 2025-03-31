Пачка сосисок, лаваш — и завтрак готов! Гора хрустящих вкусняшек

Пачка сосисок, лаваш — и завтрак за 10 минут готов! Готовим гору хрустящих вкусняшек быстро и просто! Идеальное блюдо без возни с тестом! Сочные сосиски в хрустящей лавашной оболочке с расплавленным сыром — пальчики оближешь! Ингредиенты Сосиски — 10 шт.