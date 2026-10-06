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Царьград

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СК сообщил о снижении преступности среди мигрантов в 2026 году

СК сообщил о снижении преступности среди мигрантов в 2026 году

Следственный комитет России сообщил о снижении преступности среди мигрантов. За 8 месяцев 2026 года число преступлений уменьшилось на 39%, а тяжких — вдвое.

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