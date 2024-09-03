«Последний шанс». Зеленский снова попросит у США согласия на удары по России

В рамках поездки в США, которая состоится уже на следующей неделе, украинский президент Владимир Зеленский попытается в последний раз получить согласие американских властей на удары дальнобойным оружием по России.
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