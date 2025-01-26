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Какие пять стран смогут пережить ядерный конфликт практически без последствий

Какие пять стран смогут пережить ядерный конфликт практически без последствий

Какие пять стран смогут пережить ядерный конфликт практически без последствий Ирина ВальковаВ условиях глобальной нестабильности, вызванной угрозой ядерного конфликта, ученые все чаще задумываются о том, как можно сохранить человеческую цивилизацию.

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