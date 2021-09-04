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На Восточной Украине ждут 50-процентного взлёта тарифа на электроэнергию

На Восточной Украине ждут 50-процентного взлёта тарифа на электроэнергию

тарифы на электроэнергию Андрей МихайловВсего каких-то пару лет назад, украинцы гордо ставили на свои аватарки в социальных сетях надпись “Зе!” Люди не просто ожидали перемен, а были абсолютно уверены, что “наш Голобородько” будет думать о народе.

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