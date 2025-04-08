Креативные индустрии: новые профессии и рост до 7,5 трлн рублей в экономике РФ

Развитие креативных индустрий в России привело к появлению новых профессий. Кроме того, государственная поддержка и закон "О развитии креативных индустрий" способствуют увеличению их доли в экономике до 6% к 2030 году, заявил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.