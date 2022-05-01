Компания Tallink объяснила доступность на паромах запретных российских СМИ

Доступность запрещенных в Эстонии российских новостных порталов на паромах, направляющихся из Таллина в Хельсинки и Стокгольм не относится к компетенции судоходной компании, заявил ИТ-специалист Tallink Мартин Мюрк, 30 апреля сообщает Postimees.