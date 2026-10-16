Губернатор: Проект реализуется благодаря победе Смоленской области в федеральном конкурсе программ комплексного развития профильной политики Глава региона Василий Анохин рассказал о том, как идёт обновление молодёжных центров «Энергия» в Гагарине и «Витамин» в Вязьме Смоленской области, которое планируют завершить в текущем году.