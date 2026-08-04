Тренер "Крыльев Советов" Булатов заявил, что полузащитник Макаров наберет форму

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Сергей Булатов после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что полузащитник Денис Макаров еще наберет оптимальную форму.
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