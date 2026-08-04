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Газета.ру

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Тренер "Крыльев Советов" Булатов заявил, что полузащитник Макаров наберет форму

Тренер "Крыльев Советов" Булатов заявил, что полузащитник Макаров наберет форму

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Сергей Булатов после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что полузащитник Денис Макаров еще наберет оптимальную форму.

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