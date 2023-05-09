Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» примет «Ман Сити», «Милан» и «Интер» сыграют завтра

В среду «Милан» и «Интер» сойдутся в миланском дерби. Лига чемпионов 1/2 финала Первые матчи Реал Мадрид Испания – Манчестер Сити Англия Дата проведения 9 мая, 22.
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