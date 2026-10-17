Официальный сайт президента РФ Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить из федерального бюджета 100 млрд рублей на устойчивое развитие инфраструктуры российских регионов.
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