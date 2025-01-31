Лишенный лицензии бизнесмен продолжал продавать алкоголь в Актау

Еще 11 ноября 2024 года специализированный суд города Актау принял решение о прекращении дела в отношении индивидуального предпринимателя «С» по статье 463 КоАП РК (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления) за отсутствием состава административного правонарушения.