Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Вызвать посла, 24 часа на сборы". Проблемы мигрантского беспредела решит одна дивизия. Соловьёв был предельно конкретен

"Вызвать посла, 24 часа на сборы". Проблемы мигрантского беспредела решит одна дивизия. Соловьёв был предельно конкретен

Телеведущий Владимир Соловьёв описал радикальный и справедливый способ борьбы с "ценными иностранными специалистами".

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Комментарии
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Александр Рожков
Наконец то Соловьев сказал то, о чем мы все давно думаем! Да не верю я ему. Не суйте вы мне высказывания наших величайших из величайших. А чего он до этого молчал? Разрешили и ему вякнуть на эту тему?
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