ДНР: 36 обстрелов за сутки, ранен мирный житель

Информацию о 36 обстрелах территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск за минувшие сутки опубликовало Управление правительства ДНР, занимающееся документированием военных преступлений Украины 14 апреля в своем Telegram-канале.
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