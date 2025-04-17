Еврокомиссия запретила ИИ-помощников на онлайн-заседаниях: причины неизвестны

Европейская комиссия ограничила использование искусственного интеллекта на онлайн-заседаниях. Запрет, о причинах которого не сообщается, вызвал удивление, ведь ранее в документах ЕК шла речь о широком применении ИИ.
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