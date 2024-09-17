Lancet: «супербактерии» к 2050 году унесут жизни более 39 миллионов человек

Эксперты Всемирной организации здравоохранения и ведущие учёные в рамках нового глобального анализа прошли к выводу, что к 2050 году инфекции, вызванные неуязвимыми для антибиотиков бактериями, унесут свыше 39 млн жизней.
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